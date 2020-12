"Napoli-Koopmeiners? Tanti rumors, vediamo cosa succederà"

NAPOLI - "Conta poco il rendimento delle ultime gare, l'Europa fa storia a sé. In questa gara possono pesare le assenze. Nell' AZ c'è l'assenza di Svensson , che sarà rimpiazzato da un giocatore molto giovane. Questo può essere un tema della partita". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Radio Marte, Michael Janssen , agente della Wesserman, una delle agenzie più importanti al mondo che cura gli interessi, tra gli altri, di Koopmeiners , capitano dell'AZ: "Sorpreso dalla partita d'andata? Non del tutto, l'AZ è una squadra forte, solida, vera, con un ottimo allenatore e buoni calciatori. L'anno scorso ha giocato un grande campionato, credo che per il Napoli sarà una partita complicata anche domani".

Scudetto? Juve resta avanti

"Koopmeiners al Napoli? Il giocatore è stato accostato a molti club con tanti rumors, ha alzato l'asticella può giocare l'Europeo con l'Olanda. I rumors però non portano per forza a qualcosa di concreto, vediamo cosa succederà l'anno prossimo. Chi può vincere lo Scudetto? Presto per parlarne, la differenza la farà chi avrà avuto meno casi di COVID-19 e assenze. La Juventus resta avanti ma altre squadre dietro possono dire la loro, tra cui il Napoli. Nuytinck? Ha rinnovato, resterà all'Udinese. Stryger Larsen? E' in contatto con altri club, potrebbe muoversi a gennaio o in futuro".