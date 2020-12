NAPOLI - Il Napoli di Rino Gattuso che si è ritrovato nel pomeriggio allo stadio "Diego Armando Maradona" per cominciare a preparare la partita di domenica in casa del Cagliari. Per gli azzurri seduta sotto una fitta pioggia tra esercizi di riscaldamento, esercitazioni finalizzate al possesso palla, lavoro tecnico-tattico e infine partitella a campo ridotto. Koulibaly ha svolto terapie e lavoro personalizzato, per Demme lavoro fisico con la squadra e differenziato in campo.