Bergonzi: "Rigore in Napoli-Juve? Pirlo non ha detto quello che pensava"

NAPOLI - A Radio Kiss Kiss, sulle polemiche dopo il rigore concesso al Napoli con cui la squadra di Gattuso ha battuto 1-0 la Juve, è intervenuto l'ex arbitro Mauro Bergonzi: "Chiellini-Rrahmani? È un rigore sacrosanto e c'è poco da discutere. Mi fa strano quando non vengono assegnati questi tipi di contatto in area. Pirlo? Magari a caldo ha detto cose che non pensava" ha spiegato poi Bergonzi riferendosi alle parole del tecnico della Juve. Ma c'è un'altra decisione controversa: "L'entrata di Cuadrado è stata molto brutta e con il piede a martello: ad altezza polpaccio è cartellino rosso, come è sempre successo con questo tipo di falli in questo campionato" ha concluso l'ex fischietto genovese.