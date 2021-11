Inter-Napoli, Osimhen ko: frattura allo zigomo, un mese di stop

MILANO - Frattura dello zigomo sinistro e stop di un mese: questo il referto per Victor Osimhen del Napoli che ha lasciato il campo per infortunio all'inizio del secondo tempo della sfida tra Inter e Napoli. Al 50' il nigeriano si è scontrato testa a testa con Skriniar, nel contendergli un pallone aereo. I medici delle due squadre sono intervenuti immediatamente: il difensore slovacco dell'Inter si è ripreso nello spazio di poco tempo, mentre l'attaccante del Napoli è stato sostituito da Petagna perché non era in grado di continuare. Osimhen è stato portato all'Ospedale San Raffaele per accertamenti legati soprattutto a un ematoma a un occhio, dopo gli esami la brutta notizia. Il nigeriano dovrebbe così saltare le gare con Spartak Mosca, Lazio, Sassuolo, Atalanta, Leicester, Empoli, Milan e Spezia.