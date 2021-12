Juve-Napoli, Osimhen in campo? Parla l'avvocato degli azzurri

NAPOLI - E' sempre più difficile per Victor Osimhen poter giocare la sfida con la Juve del 6 gennaio all'Allianz Stadium: l'attaccante del Napoli, in via di guarigione da una frattura al volto, è stato contagiato dal Coronavirus e, in via teorica, è anche convocato dalla nazionale nigeriana per la Coppa d'Africa, che inizierà il 9 gennaio. L'avvocato Enrico Lubrano, legale del Napoli, prova a fare ordine in una questione piuttosto complessa: "Per quanto ci dice il regolamento Fifa, l'allegato 1 (che riguarda le convocazioni in nazionale) il giocatore convocato deve rispondere, a meno che non sia infortunato e l'infortunio deve essere verificato dalla federazione - dice Lubrano a Radio Punto Nuovo - se non parte, però, non può essere utilizzato dalla società nel periodo in cui sarebbe stato a disposizione della nazionale. Anche se guarisce prima. C'è il comma 7 che dice che gli atleti devono partire il lunedì precedente all'inizio della competizione, quindi il 27 sarebbero già dovuti partire, ma con una deroga c'è stato lo spostamento al 3".