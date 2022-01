Toronto, il presidente rivela: "Ho scoperto Insigne su Internet"

TORONTO (Canada) - La trattativa che ha portato Lorenzo Insigne al Toronto FC è nata da Internet. Lo ha rivelato Bill Manning, presidente del club canadese, raccontando come abbia scoperto il capitano del Napoli grazie a Transfermarkt.com, che indica le scadenze di contratto di tutti i calciatori del mondo: "La scorsa estate sono andato su quel sito, ho consultato la pagina della nazionale italiana che aveva appena vinto il titolo di campione d’Europa per vedere quali giocatori andavano a scadenza di contratto - racconta Manning alla stampa canadese - Lorenzo era uno dei pochi senza contratto da giugno 2022. Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore in questo mercato. Insigne è stato il primo nome in quella lista. Sarà un giocatore che la gente vorrà venire a vedere allo stadio". Insigne concluderà la stagione con il Napoli per poi giocare nel Toronto da luglio.