Napoli, è tornato Lozano: ancora da valutare le sue condizioni

NAPOLI - Il Napoli si prepara per la sfida di campionato contro l'Inter, in programma sabato alle 18 allo stadio "Maradona": seduta mattutina per gli azzurri al Konami Training Center. La squadra di Spalletti si è allenata sui campi 1 e 2, partendo con torello e partita a campo ridotto. Poi, invece, circuito di forza, esercitazione tecnica e lavoro tattico. E' rientrato Lozano, che si è fatto male alla spalla durante gli impegni con la sua Nazionale: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Lo staff tecnico del Napoli spera di poter evitare l'intervento chirurgico. Lavoro in palestra, invece, per Tuanzebe.