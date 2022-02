Napoli, Osimhen: riposo precauzionale. Convocato per Barcellona

NAPOLI - Victor Osimhen non ha partecipato alla seduta di rifinitura svolta in mattinata del Napoli alla vigilia della sfida di Europa League contro il Barcellona . Il nigeriano, secondo un comunicato della società è stato tenuto a riposto per un sovraccarico al ginocchio destro , dunque oggi non ha partecipato alla sessione con i compagni di squadra per sottoporsi alle opportune terapie.

Il comunicato del Napoli

"Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma domani alle ore 18.45 al Camp Nou per i sedicesimi di finale di Europa League. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente partita a campo ridotto, esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lobotka e Politano hanno svolto terapie. Lozano ha fatto terapie e palestra. Osimhen non ha svolto l’allenamento ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro". L'attaccante, comunque figura nell'elenco delle convocazioni in vista del match di domani, questa la lista completa: Idasiak, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Mario Rui, Malcuit, Kulibaly, Zanoli, Rrahmani, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Anguissa, Zielinski, Mertens, Insigne, Osimhen, Ounas e Pertagna.