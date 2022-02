Napoli, Spalletti: "Contro il Barcellona è una partita speciale"

BARCELLONA (SPAGNA) - "In queste partite qui ci vogliono più cose non una soltanto. Ci vuole cuore, bisogna stare calmi e saper scegliere quali sono i momenti giusti della partita e saper soffrire. Corsa, qualità e conoscere il campo. Dobbiamo essere sempre il Napoli quando andiamo in campo ad affrontare gli avversari. Dobbiamo cercare di dare sempre il massimo sapendo che abbiamo delle caratteristiche e cercare sempre di offrire un buon calcio". Sono le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti , alla vigilia del match di Europa League contro il Barcellona . "Le aspettative - prosegue il tecnico - e la storia del Napoli dicono che dobbiamo andare in campo per cercare di vincere le partite e non fare distinzioni. Si diventa grandi attraverso le partite, vincendole e rincorrendo risultati contro qualsiasi avversario. Non c'è una divisa differente da mettere tra una partita e un'altra".

"Assenze? Non dipendiamo da un calciatore solo"

Spalletti ha poi parlato delle assenze per la sfida contro i blaugrana: "Se abbiamo velleità di arrivare in fondo e crediamo di poter ambire a dare gioie vere ai nostri tifosi dobbiamo farci trovare pronti a giocare contro qualsiasi avversario. Non possiamo scegliere quale sia il periodo e il contesto. Cercheremo di fare la nostra partita, non useremo una tattica particolare. Dobbiamo esibire il nostro calcio e il nostro marchio. Abbiamo tutto quello che ci necessita per essere il solito Napoli. Una squadra non può dipendere da un calciatore solo. Lozano quando tornerà ci potrà dare i suoi strappi, i gol e la sua personalità. Il Napoli però può sopperire a qualsiasi assenza. Quando abbiamo delineato la rosa iniziale abbiamo tentato di mettere calciatori che possono giocare tutti insieme all'altro. Petagna può giocare sia con Osimhen che con Mertens. Bisogna pensare, però, alla partita in generale e che tutta la squadra sappia quello che fare per muoversi in maniera coerente in base al tipo di situazione". Poi su Osimhen: "A fine allenamento ha avuto un leggero gonfiore al ginocchio e per precauzione l'ho lasciato a riposo. Lo valuteremo domani". Sull'importanza della sfida: "Questa è una partita speciale, un dream match che fa parte del sogno di ciascuno di noi. Attraverso queste si riesce poi ad avere risposte forti di che tipo di personalità e qualità hai raggiunto, a che livello sei per poter giocare un calcio top. Noi tenteremo di fare questo. Xavi è stato uno di quei calciatori che conoscevano benissimo il gioco. Sapeva usare tempo e spazio alla grande. Avrà già dato alla squadra quella che era la sua conoscenza quando era calciatore. Vorrà riportare il Barcellona ai livelli di un tempo. Per quello che ho visto nelle ultime partite mi sembra già a buon punto perchè costruisce sempre dal basso. Hanno messo dei buoni calciatori dentro nel mercato di gennaio. Se pensiamo alla storia del Barcellona si corre il rischio di intimorirsi. Meglio andare a pensare al calcio che vogliamo esibire pensando che non sia più un'aspirazione".