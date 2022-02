Il Napoli, dopo il buon pari a Barcellona, si rituffa in campionato affrontando in trasferta il Cagliari di Mazzarri, rigenerato anche dai gol di Pavoletti. Spalletti però non avrà a disposizione Anguissa, infortunatosi al Camp Nou: il centrocampista “si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra” ha fatto sapere la società. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo.