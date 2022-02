Cagliari-Napoli, Spalletti costretto a rinunciare a Insigne

NAPOLI - Problemi per il Napoli che non avrà a disposizione capitan Lorenzo Insigne nel posticipo della 26ª giornata di lunedì in casa del Cagliari. La società azzurra fa sapere che "Insigne non prenderà parte alla trasferta di Cagliari in seguito a un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di questa mattina". L'assenza di Insigne si aggiunge a quella di Lozano, Lobotka, Anguissa e Politano. Nel report del Napoli si legge anche che Fabian Ruiz "ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto personalizzato in palestra a scopo precauzionale. Anguissa ha svolto terapie".