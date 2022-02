Napoli, recuperati Insigne e Politano per il Barcellona

NAPOLI - Luciano Spalletti recupera Insigne e Politano per la sfida con il Barcellona in programma stasera al "Diego Armando Maradona" di Napoli. Il tecnico dei partenopei ha avuto segnali positivi dai due attaccanti, che dunque sono stati convocati per la gara di ritorno dei 16esimi di Europa League, mentre è rimasto fuori dai 20 convocati Malcuit, non ancora al meglio.