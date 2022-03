Napoli, la mancanza di stress è l'arma Scudetto

NAPOLI - Il Napoli è pronto a dare l'assalto alla vetta. In attesa del recupero tra Bologna e Inter, gli azzurri sfidano il Milan, domenica sera al Maradona: vincere, per la squadra di Spalletti, significherebbe portarsi a 60, al comando in solitaria e iniziare il rush finale di 10 partite davanti a tutti. Punto chiave del Napoli è la forza di volontà, quella mostrata domenica contro la Lazio, che ha visto il Napoli sorpassare e vincere al 94', senza che il pari all'88' riuscisse a piegare lo spirito della squadra di Spalletti. Frenata, in questa stagione, da un rendimento casalingo meno remunerativo, a livello di punti, rispetto a quello esterno. Pesano quei tre ko di fila con Atalanta, Empoli e Spezia, in un dicembre in cui Spalletti ha dovuto fare i conti con una rosa ridotta all'osso. Ora l'organico offre più scelte e sarà un dettaglio che darà più autostima. La forza del Napoli è l'assenza di stress: vincere lo scudetto è un plus rispetto all'obiettivo reale del rigorno in Champions League. E Spalletti se ne intende di più rispetto a Pioli e Inzaghi, avendo già vinto due titoli in Russia con lo Zenit. E così mentre il Milan ha speso energie in Coppa Italia, il tecnico azzurro ha concesso ai suoi due giorni di riposo. Si pensa ormai solo al campionato: gli azzurri avranno anche il vantaggio di potersi allenare al meglio e di recuperare completamente tutti quelli che devono ritrovare la condizione ottimale.