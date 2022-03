Spalletti avvisa il Milan: "Siamo al top, nessuno più motivato del Napoli"

NAPOLI - È un Luciano Spalletti carico e consapevole della forza del proprio Napoli quello che parla alla vigilia del big-match contro il Milan: "Chi sta meglio non lo so e lo dirà la partita - spiega il tecnico azzurro in conferenza stampa -. Posso parlare della mia squadra e per quanto mi riguarda siamo al meglio possibile, siamo al top per giocare questa partita. Di sicuro nessuno è più motivato di noi. Siamo mettendo su una bella storia tutti insieme, compreso il nostro pubblico che ci sta caratterizzando nel nostro essere napoletani. Poi c'è lo stadio che porta il nome di Maradona e con la benedizione di Diego diventiamo ancora più forti".