Napoli, Spalletti: "Se non reggi alle pressioni è impossibile vincere"

L'analisi di Spalletti

Spalletti continua l'analisi della sconfitta: "Forse dovevamo creare qualche cosa in più in fase offensiva, non si è creato molto, ma, per quanto riguarda il palleggio, è stato fatto molto bene togliendo la parte finale del primo tempo e l'inizio di ripresa. Poi si è perso un po' d'ordine, si è presa qualche ripartenza, però dentro l'area di rigore non abbiamo avuto tante palle gol. Il Milan è stato bravo a difendere, è finita così". L'allenatore del Napoli poi riflette sulle sconfitte in match con tanta posta in palio, come quello di stasera e quello con il Barcellona: "Se giochi per la testa della classifica il livello di tensione sale, fa parte dell'essere campioni. Se non sai reggere le pressioni è chiaro che diventa quasi impossibile vincere, però ci sono delle qualità e dei caratteri fatti in un modo e altri in un altro modo. Per lunghi tratti ci siamo riusciti, in dei momenti di partita no. Il livello di calcio è questo in una città come Napoli, se non reggi le pressioni devi spostarti e andare un po’ più in là. Io domani mattina sarò di nuovo qui, se credi che arrivo all’allenamento non preparato hai perso".