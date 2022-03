Napoli-Milan, le pagelle: Insigne stecca, Tomori è un muro

Napoli, le pagelle degli azzurri

OSPINA 6.5 In attesa di capire cosa farà da.. grande (ha il contratto in scadenza a giugno), si gode una serata di sostanziale riposo. Nel primo tempo, l’unica emozione nasce da uno scontro con Giroud che lo stende al tappeto. Nella ripresa mezzo miracolo su Saelemaekers.

DI LORENZO 5 Leao fa l’ennesima vittima della sua pur breve carriera.

RRAHMANI 6 Il secondo cartellino giallo della serata è suo, e diventa un problema peri Napoli alle prese con i due centrali ammoniti già nel primo tempo. Ma non si fa condizionare.

KOULIBALY 5 Si fa ammonire abbastanza presto, riesce a mantenere la lucidità necessaria per non lasciare il Napoli in dieci, Ma non legge il movimento di Giroud in occasione del gol.

MARIO RUI 6 Si mostra pronto nelle rare occasioni nelle quali Messias cerca di mettersi in luce.