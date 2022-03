Napoli, Spalletti pronto a cambiare interpreti

NAPOLI – Passare dall'euforia scudetto, alla delusione del ko col Milan è un attimo. Lo sa bene Luciano Spalletti, così come i suoi ragazzi. Il Napoli deve reagire e per farlo deve subito invertire una rotta che ha visto i partenopei conquistare appena 15 punti su 30 disponibili con le prime sette in classifica. Quando mancano dieci paritte al termine del campionato, tutto può ancora succedere. Anche tornare in corsa per quello scudetto che dista 3 punti dal Milan e verso il quale guarda anche l’Inter, purché ovviamente si ritrovi il miglior Napoli. Senza dubbbio servono più gol di quanti fatti finora, cioè 49 e che collocano gli azzurri al sesto posto della relativa graduatoria. Il motivo è presto detto: mancano le reti degli esterni offensivi, troppo pochi per pensare che i problemi li risolva la punta centrale per una squadra che punta a vincere lo scudetto. Servono scelte immediate e coraggiose e da domani Spalletti, valuterà l'eventualità di cambiare volto alla squadra per la trasfera di Verona. In tanti in dubbio a cominciare da Insigne e Politano, fino ad arrivare a Fabian Ruiz e Zielinski.