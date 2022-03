Napoli, è Mertens la medicina per guarire dal mal di gol

NAPOLI - Sembra strano dirlo, ma il problema che sta frenando il Napoli nella corsa scudetto è l'attacco. Sono 49 i gol segnati in campionato dagli uomini di Luciano Spalletti, dato che attesta i partenoperi al 5° posto dietro Lazio, Milan, Verona ed Atalanta. Il motivo è presto spiegato: rispetto a un anno fa quasi tutti i componenti del reparzo avanzato azzurro hanno segnato di meno. Insigne ha dimezzato il suo contributo sotto rete (13 gol a questo punto della scorsa stagione, 7 con sei rigori in questa) come Lozano (9 contro 4), Politano ha timbrato il cartellino una sola volta contro le 8 dello scorso anno. Zielinski è rimasto stabile (6 a 5), mentre Elmas e Mertens hanno esattamente lo stesso numero di marcature di un anno fa, rispettivamente due e sette gol. Proprio il belga potrebbe essere l'uomo chiave per invertire la tendenza. Il ruo rapporto gol segnati-minuti giocati è il migliore della squadra partenopea, dunque Spalletti potrebbe trovarsi in qualche modo "costretto" a puntre su di lui per affiancare Osimhen, uno dei pochi elementi ancora affidabili in fase realizzativa, per sfruttare al meglio le loro potenzialità vicino alla porta. Inserire Mertens come trequartista potrebbe essere la soluzione che il Napoli sta cercando per guarire dal mal di gol di cui soffrono i suoi attaccanti. Una malattia che chi compete per il vertice raramente può permettersi.