Spalletti: "Osimhen o Vlahovic? Victor è top, Dusan un campione"

VERONA - "Osimhen non ha ancora la capacità di percezione della distanza dal suo avversario e il tempo per venire incontro, a volte la gioca quando non deve o non la scarica, però quando parte ha una forza e una velocità incredibili. La partita nostra è stata buona, siamo stati attenti, ci siamo sacrificati, c’è stato carattere". Spalletti è soddisfatto della vittoria del suo Napoli sul Verona , non potrebbe essere altrimenti, e ai microfoni di Dazn lo conferma.

Spalletti e il paragone Osimhen-Vlahovic

Sul paragone tra Osimhen e Vlahovic dice: "Dusan più forte? È un campione, se la Juve lo prende significa che ha tutto per stare a quel livello. Osimhen è un calciatore top perché ha tutto dalla sua parte, è un bravo ragazzo, è giovane, fa confusione ma solo perché vuole mettercela tutta. Nei tempi dell’attacco e nella scelta della direzione o degli spazi deve invece migliorare".

Spalletti: "Il ko col Milan? Ci è crollato tutto"

"È stata pesantissima la sconfitta contro il Milan, avevamo l’entusiasmo giusto, ma loro sono stati bravi a starci addosso e abbiamo preso un gol evitabile. Ci è crollato tutto e qui il sentimento delle persone lo subisci perché sono innamorate di questa squadra. Oggi ci hanno incitato comunque, ma l’amarezza era tanta", ha spiegato Spalletti.

Spalletti su Zielinski e corsa scudetto

"Tudor sta allenando perfettamente, sanno sempre cosa fare con e senza la palla, sono una squadra forte e quindi farsi trovare pronti è stato un bel segnale. Oggi i miei calciatori si sono guadagnati la pagnotta. Anguissa? Non l’abbiamo quasi mai avuto tra infortuni e Coppa d’Africa, dalla quale è tornato rintronato per il fuso orario. Anche Lobotka sa fare entrambi le fasi. Zielinski? Non ha giocato una partita, deve allenarsi con più forza se non gioca e fare quello che fa sempre. Se non gioca una partita non succede nulla, è normale nella rosa del Napoli. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, mettendo anche qualcosa in più del naturale perché la piazza lo vuole e la situazione è molto stimolante. Abbiamo possibilità importanti da giocarci", ha concluso Spalletti.