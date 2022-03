Napoli, Spalletti sulla corsa scudetto: "Quattro squadre al 25%"

NAPOLI - "Le percentuali scudetto? Siamo quattro squadre al 25%". Alla vigilia della gara contro l'Udinese, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti parla della corsa al titolo. "E' normale che chi è avanti è favorito, così come chi deve recuperare una partita, ma se penso al valore delle rose, dico che siamo in quattro squadre, tutte con le stesse possibilità". La lotta al primo posto passa anche per la sfida contro l'Udinese: "Le insidie sono tante - ha detto Spalletti in conferenza stampa - Marino e Pozzo sanno costruire squadre per i loro obiettivi. Sono bravi nelle ripartenze e hanno fisicità nelle palle inattive. Poi hanno in rosa elementi con grande estro, di livello, che possono essere uomini mercato. Dovremmo essere bravi a mantenere l'equilibrio in campo e gestire al meglio la partita. Ci giochiamo tutto in queste nove gare".