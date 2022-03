Napoli, Spalletti: "Osimhen va oltre i limiti, ci è mancato"

NAPOLI - Luciano Spalletti ha modo di sorridere per la vittoria del suo Napoli, che supera 2-1 l'Udinese in rimonta grazie a una doppietta di Victor Osimhen. Il tecnico dei partenopei sottolinea le qualità dell'attaccante nigeriano: "È un calciatore che va oltre le sue potenzialità - dice Spalletti a Dazn - ha lo strappo e la vampata che va oltre il limite. Ogni tanto va al di là del recinto, alle volte l’abbiamo sfruttato troppo poco su quelle palle buttate dentro perché lui è fortissimo di testa. È forte, ma non facciamogli troppi complimenti. È uno dei calciatori che ci è mancato, dobbiamo avere sempre 18 giocatori con queste partite competitive così ravvicinate. Purtroppo non ce l’abbiamo sempre avuto e anche domenica ci mancherà perché è stato ammonito".