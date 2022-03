Primavera, il Sassuolo frena in casa: col Napoli finisce 1-1

SASSUOLO - Sassuolo e Napoli non si fanno male e si prendono un punto a testa. Al vantaggio neroverde di Flamingo ha risposto il Napoli nella ripresa con Ambrosin o. Un risultato che lascia più di un rimpianto ai neroverdi per le buone occasioni sprecate ma che consente comunque alla squadra emiliana di restare vicina alla zona play-off. Finisce 1-1, ora una settimana di sosta per le nazionali, poi di nuovo in campo nel weekend del 2 aprile.

La partita

Il Sassuolo parte a ritmi elevati e si rende pericoloso già al 3' quando Paz mette dentro un pallone interessante per Samele, esce bene Idasiak. Neroverdi in vantaggio all'11': De Marco, in area di rigore, mette giù Tourè, l'arbitro decreta il penalty che viene traformato da Flamingo che spiazza Idasiak. Al 14' il Sassuolo va a caccia del raddoppio con una conclusione alta di Mata. Il Napoli si fa vivo al 21' con un colpo di testa di Ambrosino, fuori misura. Al 38' D'Agostino, sugli sviluppi di un corner, non trova lo specchio. Nel finale di primo tempo, tentativo di Samele che non inquadra la porta. Nella ripresa, Sassuolo subito pericoloso con Aucelli: conclusione che termina a lato. Al 16' il pareggio del Napoli: a firmarlo è Ambrosino che batte il portiere avversario Vitale, 1-1. Nel finale gli azzurri provano a vincerla: al 38' provvidenziale l'uscita su Saco di Vitale; decisivo quest'ultimo in pieno recupero con due grandi interventi ravvicinati, prima su Saco, poi su Spavone.