Napoli, sogno Scudetto come il magico 1990 e quel sorpasso al Milan

NAPOLI - Sosta o non sosta, i pensieri dei tifosi del Napoli sono sempre sul sogno scudetto. Un obiettivo che da tempo non viene raggiunto. E inevitabile è non pensare alla stagione 1989/1990, in cui il secondo e ultimo scudetto della storia partenopea rese Maradona e i suoi compagni di squadra degli Dei. Era un altro Napoli, così come era un altro Milan, era il campionato dei due punti per vittoria e delle 18 squadre, ma il precedente del 1990 lascia tutti col fiato sospeso. Come in questo campionato, a 8 giornate dalla fine, il Milan aveva una vittoria di differenza rispetto agli azzurri: proprio come adesso, i rossoneri avevano un vantaggio risicato. E in una città che ospita contemporaneamente sacro e profano, affidarsi al fato equivale a qualcosa in cui credere. Come andrà a finire non si sa, ma intanto il precedente...fa ben sperare.