Napoli, paura a Castel Volturno: sfondati i cancelli!

NAPOLI - Momenti di tensione al quartier generale del Napoli quando, poco prima dell'allenamento pomeridiano dei ragazzi di Spalletti, si è verificata un'incursione al centro sportivo. Infatti un uomo ha sfondato con la propria auto i cancelli del Konami Training Center . In seguito, sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno effettuato le deposizioni del caso con i presenti.

La dinamica

I calciatori si trovavano ancora negli spogliatoi quando l'uomo con la sua vettura si stava dirigendo verso i campi di allenamento in una situazione fuori controllo poi risolta dalle forze dell'ordine senza nessuna persona ferita o coinvolta. Il soggetto, successivamente, si è diretto verso il mare per abbandonare l'auto e fuggire: l'arresto non è stato ancora comunicato.