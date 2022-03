Serie A, Osimhen è il miglior giocatore di marzo

TORINO - Victor Osimhen, attaccante del Napoli, vince il premio EA Sports Player Of The Month di marzo. "Victor Osimhen ha ormai raggiunto la consacrazione come uno degli attaccanti più dominanti del nostro campionato. Forza fisica, velocità, coraggio e determinazione fanno del numero 9 uno dei trascinatori del Napoli, punto di riferimento assoluto delle trame offensive azzurre, come dimostrano i quattro gol in tre partite realizzati nel mese di marzo" ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore Delegato di Lega Serie A. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli- Fiorentina, in programma domenica 10 aprile 2022 alle ore 15.00 allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli.