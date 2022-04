Napoli, Spalletti recupera Fabian Ruiz e tutti i "nazionali"

NAPOLI - Buone notizie per il Napoli, in vista del match di domenica alle 15, a Bergamo, contro l'Atalanta. Luciano Spalletti recupera Fabian Ruiz, che ieri aveva lavorato in palestra, mentre i nazionali Zielinski, Rrahmani, Lobotka, Koulibaly ed Elmas hanno svolto l'intera seduta in gruppo, così come Ospina, rientrato oggi dall'impegno con la Colombia. Per Ounas, Petagna e Meret, invece, lavoro personalizzato in campo. Indisponibile anche Di Lorenzo; sono squalificati, per domenica, Osimhen e Rrahmani.