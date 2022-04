Koulibaly: "Lotto per regalare al Napoli il sogno scudetto"

NAPOLI - A due giorni dall'impegnativa trasferta con l'Atalanta, Kalidou Koulibaly racconta il sogno del Napoli, secondo in classifica a 3 punti dal Milan battistrada: "È l'anno dello scudetto? Spero - le parole del difensore senegalese a Radio Kiss Kiss Napoli - è vero che il 2022 è cominciato benissimo, anche per il Napoli, non solo per la nazionale. Ho vinto la Coppa d'Africa, ci siamo qualificati per il Mondiale e il Napoli è in corsa per lo scudetto. Sarà una battaglia dura fino alla fine , ma io sono pronto a lottare per regalare un sogno alla mia città, che è Napoli. Mancano 8 partite che possono essere tante o anche poche. Saranno 8 finali e dovremo lottare una gara alla volta. Sarà molto dura, ma noi ci saremo perché, ripeto, abbiamo un sogno nel cuore, come tutti i tifosi azzurri nel mondo. Tutto il gruppo darà il massimo in campo e spero che anche i tifosi ci resteranno vicini perché abbiamo bisogno di loro. Non dovremo guardare agli altri, ma solo a noi. Dovremo vincere tutte le partite, come fatto ad inizio stagione. Al 90%, se vinciamo tutte le 8 gare che mancano, vinceremo lo scudetto e quindi dobbiamo concentrarci su questo".

Koulibaly poi analizza la gara di domenica a Bergamo: "Sarà difficile, con l'Atalanta abbiamo sempre sofferto. Si tratta di una grande squadra, non c'è più bisogno di presentazioni. Ma anche noi abbiamo i nostri obiettivi e il fatto che ci manchino diversi giocatori non deve essere una scusa. Napoli è una squadra, Napoli è un gruppo, non solo 2-3 calciatori. Mancano Osimhen, Rrahmani e Di Lorenzo che sono importanti per noi, ma resteranno negli spogliatoi fino alla fine e ci daranno la forza. È un terreno molto ostile, sarà difficile vincere a Bergamo, ma sappiamo di potercela fare".

Il rapporto con Spalletti

Il centrale azzurro racconta il suo feeling con l'allenatore Spalletti: "Tra noi c'è un bellissimo rapporto. Io do sempre tutto, non faccio le cose a metà. Appena è arrivato il mister, mi sono messo a disposizione. Sono sempre stato rispettoso con gli allenatori. E' andata benissimo con lui, ho imparato tante cose da lui. Ancor'oggi sto andando bene. Io provo a dire la mia quando lui me la chiede, mentre quando ci dà informazioni io do tutto per rispettare la consegna. Lui sa di poter contare su di me e viceversa. Dopo la partita in nazionale mi ha mandato un messaggio, questo è segno del fatto che mi vuole bene e anch'io gli voglio bene. La prima cosa che mi ha detto quando sono tornato dalla nazionale è che mi stava aspettando e non dovevo deluderlo. Io farò il massimo per non deluderlo. Il calciatore passa, l'uomo resta. E per me l'uomo resta sempre al primo posto. Io e Ghoulam, che siamo sempre insieme, lo diciamo spesso. Questo è quello che conta e proviamo a portarlo al gruppo. Una delle cose che mi ha insegnato e che mi ha sorpreso è aiutarsi un po' col guardalinee. A volte abbiamo il gioco dietro di noi e guardando il guardalinee possiamo orientarci. Ce lo dice fin dal ritiro di Dimato. Oggi lo uso e mi aiuta tantissimo".

L'Italia fuori dal Mondiale e il razzismo

Il difensore del Napoli riflette sull'eliminazione dell'Italia dal Mondiale: "Mi dispiace tanto perché i campioni d'Europa non vanno al Mondiale. Conosco la qualità dei giocatori italiani, se sono in Italia e gioco in Serie A c'è un motivo, ho imparato tanto. Mi dispiace molto che non andranno al Mondiale. E' molto difficile con questa formula della gara secca. Avete visto, noi abbiamo perso la prima partita in Egitto e poi abbiamo ribaltato al ritorno in Senegal. Mi dispiace per questa formula. Andando al Mondiale porterò con me un piccolo pezzo di Napoli, speriamo che i napoletani facciano il tifo per il Senegal". In chiusura fa una riflessione sul razzismo: "È una lotta importante, ancora oggi ci sono episodi razzisti. Dobbiamo continuare a cacciare il razzismo fuori. Siamo una sola persona, una sola lingua e, solo se restiamo tutti insieme, si combatte questo razzismo. Continuiamo a fare delle iniziative contro chi usa queste forme di razzismo. Dobbiamo andare ancora avanti per un calcio migliore".