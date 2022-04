Spalletti avvisa il Napoli: "Con l'Atalanta saranno sportellate"

NAPOLI - "Saranno 95 minuti di sportellate ". Così Luciano Spalletti presenta la trasferta del suo Napoli sul campo dell' Atalanta : "Una sfida in cui tenere alto lo sguardo, perché chi lo abbassa poi perde - ha detto alla vigilia il tecnico dei partenopei -. Loro hanno una qualità altissima e sanno mantenere il ritmo alto. Sono una squadra costruita bene, non basterà una giocata per vincerla ma bisognerà ribattere colpo su colpo".

Grande rispetto dunque per gli orobici e per il collega Gasperini : "È un allenatore di quelli bravi, basta vedere dove ha portato l'Atalanta e cosa è riuscito a costruire. Ma si possono allargare i complimenti a tutta l'Atalanta - ha aggiunto Spalletti -. Se siamo qui è perché siamo riusciti a vincere molte partite con la squadra non al completo. Se ci si è riuscito 2-3 volte, si può riuscire anche 4 o 5. È una partita da far tremare la terra sotto i piedi, ma siamo riusciti a mettere apposto una stagione con dei momenti difficili, sono contento e fiducioso per lo sguardo dei miei calciatori quando vengono negli spogliatoi".

Osimhen e i deferimenti

Così invece sul rientro in ritardo di Osimhen dopo la mancata qualificazione ai Mondiali dalla Nigeria: "Bisogna stare attenti a fare il gioco delle tre carte con i tifosi del Napoli" ha detto il tecnico azzurro mentre sul doppio deferimento della società per il mancato rispetto della quarantena di tre giocatori con la Juve e per il caso plusvalenze, Spalletti ribadisce "che la società chiarirà, ha le possibilità per farlo facilmente".

La Nazionale e Mancini

Per quanto riguarda la Nazionale il tecnico dei partenopei non ha dubbi: "Va bene continuare con Mancini, la strada è quella giusta. Ha portato molti giovani nel gruppo, che possono servire anche per il futuro e ha vinto un titolo importantissimo come l'Europeo. Si può sbagliare una partita come è successo, ma la qualità del gioco e di molti calciatori che ha portato in Nazionale è sotto gli occhi di tutti. È chiaro poi che ci sono cose da migliorare, come sempre, perché continuamente bisogna andare alla ricerca di qualcosa di nuovo. Siamo indietro per stadi e strutture per poter lavorare al meglio.poi c'è un problema culturale, quello della ricerca della vittoria assoluta fin dalle scuole calcio. Sulle tribune contano solo gol e vittorie, il bel gioco e il permettere di sbagliare non diventa possibile e invece bisognerebbe lasciarli giocare per tirare fuori la qualità. Un buon settore giovanile - ha concluso Spalletti - non si misura dai tornei vinti ma da quanti calciatori sei riuscito a far crescere ad un livello per essere di aiuto al calcio nazionale".