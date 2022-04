Giuntoli fa chiarezza: "Plusvalenze? Napoli sereno. Non c'è un caso Osimhen"

BERGAMO - "Osimhen? È un caso che non esiste. Ha chiesto dei permessi per motivi personali, tra l'altro è anche squalificato. Non c'è nessun ritardo, ma un permesso concordato". Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita con l'Atalanta: "È un ragazzo straordinario, amato da tutti, di grande professionalità. Ci chiediamo come mai venga fuori questo problema quando mai noi comunichiamo le nostre cose interne. Una multa? Ma no, assolutamente", ha aggiunto. Sul deferimento del Napoli per il caso plusvalenze, Giuntoli ha concluso: "Siamo molto sereni, noi abbiamo sempre rispettato le regole. Nessun problema".