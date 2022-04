Napoli, problema muscolare per Oshimen: si ferma in allenamento

NAPOLI - Brutte notizie per il Napoli. Luciano Nel corso dell'allenamento di oggi Victor Osimhen si è fermato per un problema alla coscia. Il club azzurro ha pubblicato un report al termine della seduta odierna: "Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo - si legge -Meret ha svolto l'intera seduta in gruppo. Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra". Nelle prossime ore le condizioni dell'attaccante nigeriano sarannp valutate con attenzione. Osimhen, nello scorso inverno, era stato a lungo fermo per una brutta frattura a uno zigomo.