Dalma Maradona rivela: "La maglia all'asta non è quella della mano di Dio"

TORINO - Dalma Maradona, la figlia maggiore di Diego, ha assicurato che la maglia che la casa d'aste Sotheby's metterà in vendita non è quella con cui suo padre ha segnato i due gol contro l'Inghilterra ai Mondiali del 1986 in Messico, ma quella indossava durante il primo tempo. "Non ha modo di verificare di avere quella per il secondo tempo, sta mentendo. Non ha la maglia dei due gol", ha detto Dalma nel suo programma di Radio Metro sull'inglese Steve Hodge, che afferma di avere la maglia che il 'Pibe de oro' indossava quando segnò il 'Gol del 20esimo secolo' e quello della 'Mano di Dio'. "Ce n'è una del primo tempo e un'altra del secondo. Conoscendo mio padre, so che lui non ha regalato quella maglia a nessuno. Quest'uomo non ce l'ha. Non ce l'ha. Lo so per certo", ha specificato. La figlia dell'ex Napoli ha detto di sapere chi aveva la maglia che suo padre indossò durante il secondo tempo, ma ha evitato di fornire il nome del proprietario. Hodge afferma da anni di essere il proprietario della storica maglia, che è stata esposta in un museo e sarà messa all'asta online dal 20 aprile al 4 maggio. "Non è quella. Non voglio dire chi ce l'ha perché è pazzesco. Quest'uomo non ce l'ha. Non lo dico io, l'ha detto mio padre stesso. Mi ha detto: 'Come posso dargli la maglia della mia vita? E' la verità. Hodge possiede una maglia importante, quella del primo tempo, ma senza il peso dei gol, un peccato", ha infine assicurato.