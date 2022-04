Osimhen, gli esami escludono lesioni: il comunicato del Napoli

NAPOLI - Buone notizie per Victor Osimhen e il Napoli di Luciano Spalletti in vista della partita casalinga di domenica contro la Fiorentina in campionato. L'attaccante ingeriano "in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto personalizzato in palestra e in campo". Lo ha comunicato il Napoli con una nota sul sito ufficiale. Il gruppo azzurro, invece, dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Personalizzato in campo per Ounas, Petagna e Di Lorenzo.