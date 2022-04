Napoli, Osimhen si allena in gruppo: con la Fiorentina ci sarà

NAPOLI - Victor Osimhen ha recuperato dal recente risentimento muscolare alla coscia sinistra e sarà disponibile per la gara di domenica pomeriggio, che vede il Napoli contro la Fiorentina allo Stadio Maradona. L'attaccante nigeriano, che ieri aveva svolto esami clinici che avevano escluso lesioni, oggi si è allenato con i compagni. Lo fa sapere lo stesso Napoli nel report della seduta, agli ordini di Luciano Spalletti: "Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione e torello, ha svolto esercitazione tattica, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive - si legge nella nota del club partenopeo - Ounas e Petagna hanno svolto allenamento personalizzato in palestra, in campo e terapie. Malcuit personalizzato in palestra e campo, Di Lorenzo piscina e palestra. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo".