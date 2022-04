Napoli, Spalletti ammette: "Per lo Scudetto non dipende da noi"

NAPOLI - "È una sconfitta che ci costa molto e per certi versi è immeritata. La Fiorentina non ha rubato niente, perché ha fatto la sua partita e l'ha fatta nella maniera giusta. Noi siamo partiti molto bene, poi abbiamo giocato qualche palla lunga dove non siamo riusciti a mantenere le distanze di squadra e loro hanno preso un po' il centrocampo. Poi dopo che abbiamo pareggiato eravamo dentro, pieni... Poi c'è stato quell'episodio con Mario Rui, che è fallo/non fallo. Lui ha tentato di prender palla in anticipo, Nico Gonzalez - mi sembra - l'ha fatta scorrere e ci abbiamo preso il secondo gol ed è stato tutto più difficile, perché anche il terzo lo abbiamo preso su una palla che avevamo noi e che abbiamo gestito male. Abbiamo un po' di colpe per quello che è venuto fuori nelle difficoltà della partita, però mi dispiace per il pubblico, per la squadra e per l'atteggiamento di tutta la settimana, che era stato giusto". Ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti analizza il pesantissimo ko interno, arrivato col punteggio di 3-2, subito per mano della Fiorentina.

Napoli, Spalletti su Osimhen "La Fiorentina, quando non è in possesso di palla, fa questo uomo contro uomo, con Milenkovic che ti viene a prendere il centrocampista anche a trenta metri nella metà campo e poi lascia campo aperto che si può sfruttare. O esci dai duelli con la qualità nello stretto o vai a giocare là perché hai l'uomo addosso. In quelle 'pallate' lì si poteva fare meglio, anche perché Osimhen oggi non era al massimo della condizione, ha saltato un paio di allenamenti, ha viaggiato con la nazionale... Ha fatto bene lo stesso, ma poteva far meglio in questi duelli fisici, per far salire meglio la squadra. Anche nella ricomposizione della difesa potevamo aggredirli meglio".