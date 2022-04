Napoli, Osimhen suona la carica: "Continuiamo a crederci"

NAPOLI - Victor Osimhen carica il Napoli. L'attaccante nigeriano prova a tenere alto il morale della truppa azzurra dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Match nel quale ha messo a segno il suo dodicesimo gol in campionato. La battuta d'arresto casalinga, ha rallentato la corsa scudetto degli uomini di Spalletti. Ma il centravanti non vuole alzare bandiera bianca: “È stata una sconfitta dolorosa, ma non lasceremo che la nostra speranza venga infranta. Continuiamo a crederci”, ha scritto Osimhen sul suo profilo Instagram.