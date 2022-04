Napoli, Spalletti risponde a Mourinho: "Rigore netto"

NAPOLI - Il gol subito da El Shaarawy in pieno recupero, ha fermato la corsa del Napoli, bloccato sull'1-1 dalla Roma. Un pareggio che porta gli azzurri a meno quattro dal Milan e a meno due (ma con una gara in più) sull'Inter. Al termine della sfida, Luciano Spalletti non nasconde l'amarezza: "Un pò di delusione c'è. Abbiamo condotto la gara bene, contro una squadra forte che ci ha creato dei problemi. Il dispiacere maggiore è per come abbiamo interpretato la parte finale. Non siamo stati bravi a gestire la palla come mi aspettavo e abbiamo preso un gol che poteva essere evitato da un punto di vista tattico. Le lacrime di Insigne? Si sta avvicinando il momento in cui lascerà la sua città e la squadra con cui ha sempre giocato e lo sta vivendo in modo particolare. Ha giocato una buona partita e si è preso tutte le responsabilità".