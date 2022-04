Napoli, youtuber giapponese derubato allo stadio: ritrovata la telecamera

NAPOLI - Subito dopo l'ultima partita di campionato tra Napoli e Roma, lo youtuber giapponese Hikaru Kumakura, in arte DiCoprio, aveva denunciato il furto della sua telecamera in Curva B. In quell'occasione gli steward avevano impedito l'ingresso del dispositivo elettronico per motivi di sicurezza, con la promessa di restituirglielo a fine partita. Finito l'incontro, però, della telecamera non c'era più traccia, ecco perché DiCoprio ha manifestato tutto il suo disappunto sui social, riportando anche i numeri delle pettorine indossate dagli steward con cui aveva parlato.