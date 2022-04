Napoli, Spalletti: "Scudetto? Ci credo e c'è un trucco per vincerlo"

NAPOLI - "Crede nello scudetto? La possibilità c’è quindi abbiamo anche il dovere di crederci, magari assumendoci il peso della responsabilità. Ci crediamo". Non ha dubbi Spalletti nella conferenza stampa che anticipa l'impegno del Napoli in casa dell'Empoli: gli azzurri devono ancora credere di vincere il campionato, senza pensare all'alibi delle assenze. "Infortunati o non, chi c’è deve essere bravo a non ragionare al passato ma al passato. Chi pensa al passato è masochista, si devono vincere le partite con chi c’è. Chi è recuperabile? Abbiamo convocato uno della Primavera, Barba, siamo 21 con tre portieri. Zanoli va valutato perché ha questo malessere, ce ne sono due o tre da valutare. Queste situazioni le abbiamo sempre avute, ma dobbiamo trovare le soluzioni senza pensare a quello che è successo. Si guarda a chi c’è, facendo ugualmente una buona partita. Demme può giocare, si è allenato bene e sta bene, è a disposizione", ha aggiunto.

Spalletti: "Scudetto? Il trucco è..." "Il presidente crede nello scudetto? Non lo so perché non l’ho incontrato. L’ho incontrato tempo fa e lui è sempre stato attento per mettere a disposizione quello che ci vuole, poi lo scorrimento dei risultati fa tentennare un po’. Questo però avviene fuori dal gruppo, dentro invece tutti pensano allo stesso modo: il trucco è sentire addosso questa situazione qui. Sentire addosso la fame dell’Empoli e la responsabilità dei tifosi, che sono innamorati del Napoli; sentire addosso la causa. Se te ne frega poco, cambia tutto", ha spiegato Spalletti.