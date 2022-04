Napoli, De Laurentiis ai tifosi: "Chiedo scusa, Mertens resta? Ama il Napoli"

NAPOLI - Il colloquio con il tecnico, i giocatori e infine con i tifosi. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis affronta il periodo negativo degli azzurri e ai microfoni di Radio Kiss Kiss non si nasconde, chiedendo scusa a tutti i tifosi per le recenti prestazioni della squadra. Tra gli argomenti toccati c'era anche il rinnovo di Dries Mertens.

De Laurentiis chiede scusa e annuncia il primo colpo

De Laurentiis ha iniziato rivolgendosi ai tifosi: “Voglio chiedere scusa ai tutti i tifosi del Napoli per la bruttissima sconfitta di Empoli”. Sul futuro dell'attaccante belga, in scadenza di contratto, il numero uno del Napoli è stato chiaro: “Il rinnovo di Mertens? Ieri sono stato a casa sua, ci siamo dati appuntamento al termine della stagione, ma lui ama Napoli ed il Napoli!". Chiusura dedicata al mercato e al primo colpo in vista della prossima stagione: "Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Napoli". Il centrocampista georgiano è stato prelevato dalla Dinamo Batumi.