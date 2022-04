Napoli, De Laurentiis racconta: "Ancelotti un fenomeno, Gattuso rifiutò Ibra"

NAPOLI - Aurelio De Laurentiis si racconta e come sempre, non è mai banale. Ai microfoni di Dazn, il patron del Napoli ha parlato dei suoi anni in azzurro e delle tante avventure vissute con i tanti allenatori che sono passati sotto la sua gestione. Per riassumere la stagione attuale, ADL ha usato subito un paragone: "Come la Ferrari a Imola, ci siamo basati sull'ottimo inizio e poi siamo caduti tra Covid, Coppa d'Africa e altre limitazioni che hanno complicato il lavoro di tutti". Poi un parere su Spalletti e sui suoi possibili errori di gestione: "Sono tutte cazzate. Certo il fattore psicologico è importante, ma non posso pensare che ci possa essere una mosca tsé tsé che improvvisamente crei un problema a 25-30 giocatori di altissimo livello, mi sembra assurdo. L'ho scelto io, ma a gennaio del 2021. Andai a Milano di nascosto a casa sua e gli feci firmare il biennale più un'opzione per il terzo anno a mio favore, che non voleva sottoscrivere. Poi l'ho convinto, facciamo un secolo e mezzo in due. Poi quando e se vorrà andare via ci daremo la mano e non succederà nulla".