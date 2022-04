Spalletti tra Sassuolo e futuro: "Voglio restare al Napoli"

NAPOLI - "Voglio continuare ad allenare il Napoli". Così parla Luciano Spalletti alla vigilia del match al 'Maradona' contro il Sassuolo che arriva dopo il clamoroso ko di Empoli, fatale agli azzurri estromessi così dalla corsa scudetto e ora tallonati a un solo punto dalla Juve quarta in classifica. "Il mio futuro è l'allenamento di oggi, la partita di domani - ha spiegato l'allenatore toscano in conferenza stampa -, poi se mi parla del futuro della mia professione allora ho un altro anno qui e poi un'opzione e voglio restare qui. Ho firmato per due anni e mi sento benissimo qui ed in questa città, non vedo che problema ci sia. Io parlo di futuro da allenatore, chi fa questo mestiere ha il riferimento nell'immediato con la partita".

La "sensibilità" di De Laurentiis Così invece Spalletti parla di Aurelio De Laurentiis, dopo giorni in cui il loro rapporto è stato dato in crisi: "Le certezze di questa settimana sono quelle tracciate dal presidente. Spesso si racconta di un caterpillar ma ha dimostrato sensibilità riunendo tutte le componenti per rinforzare quel corpo unico che ci ha dato tante soddisfazioni quest'anno. La sua presenza dà sempre degli stimoli ai calciatori, ha avuto la sensibilità di parlare con tutti ai tavoli con i ragazzi, s'è reso conto del momento attuale e si riparte da questo gruppo compatto, forte, unito per raggiungere l'obiettivo di inizio stagione. Del futuro non abbiamo parlato - ha aggiunto il tecnico -, siamo tutti proiettati e determinati per far bene in queste ultime gare dopo quanto accaduto nell'ultima. Il presidente ha a cuore questo e ha trasferito questo messaggio senza metterci altro".