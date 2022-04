Napoli, Spalletti: "Grandissimo campionato, spiace per il clima"

NAPOLI - Dopo la sconfitta shock di Empoli il Napoli di Luciano Spalletti è tornato a ruggire battendo nettamente per 6-1 il Sassuolo nell'anticipo della 35ª giornata di campionato. Una vittoria che consente alla compagine partenopea di staccare il pass per la prossima Champions League, fatto che Spalletti ha voluto subito evidenziare ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Non era comunque facile essere in Champions con tre turni di anticipo, poi è chiaro c'è rammarico per alcune gare, ma sono state sostituire da alcune vittorie in campi importanti e vanno a riparare certe gare in cui siamo stati al di sotto delle nostre possibilità".

Spalletti: "Dispiace per un clima di quasi contestazione"

L'allenatore del Napoli ha anche sottolineato la difficoltà del campionato ed il lavoro svolto dai suoi giocatori: "Sono stato io a parlare di scudetto per alzare asta di livello di determinazione per andare oltre ostacolo. Giocare una partita dell'importanza di oggi in un clima di quasi contestazione è una cosa che mi dispiace per i calciatori per tutto quello che hanno fatto vedere durante l'anno. Questo non è un campionato più facile degli altri, è l'opposto, nel senso che ci sono squadre di metà classifica che lottano e hanno un livello di qualità e di modo di stare in campo diverso dagli anni precedenti - aggiunge - Ora sembra quasi un successo essere la Lazio e la Roma mentre il Napoli è stato insufficiente, ma non è così, è un giochino a creare sempre le aspettative di quelli che non sono i nostri amici. Il campo ha detto che chi ci sta avanti è stato più forte di noi. Secondo me la squadra ha giocato un grandissimo campionato, si viene da due anni tra alti e bassi. Va dato il giusto merito ai calciatori".

Spalletti: "Ragazzi che meritano le attenzioni dei club importanti"

Infine Spalletti ha parlato del livello della sua squadra: "Questa stagione ci ha detto tante cose, ora abbiamo più materiale a disposizione e abbiamo creato una vetrina a tanti calciatori. Mentre all'inizio di stagione il presidente parlava di dover abbassare il monte stipendi non c'erano molte proposte, ora molti sono interessati dal mercato e sono contento di questo, questi calciatori qui meritano delle vetrine e meritano di essere nel mirino di altri club importanti come il Napoli".