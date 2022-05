Napoli, Lobotka avverte il Torino: "Vogliamo blindare il terzo posto"

NAPOLI - "Vinciamo per blindare il terzo posto e dare anche l'assalto al secondo posto in classifica. Cerchiamo di giocare al meglio ed esprimere il nostro miglior calcio". Con queste parole Stanislav Lobotka si avvicina alla sfida con il Torino, spiegando a Radio Kiss Kiss Napoli il momento della formazione azzurra in questo finale di stagione segnato dalla delusione di non competere per il primo posto: "Lo scudetto era il nostro sogno. Siamo contenti di essere arrivati in Champions League, ora l'obiettivo è vincere le tre partite che mancano alla fine del campionato". L'obiettivo è quello di conservare il terzo posto dall'insidie della Juventus, a un punto di distanza, con il centrocampista slovacco che non si nasconde: "Proveremo a vincere il campionato. Ora pensiamo a finire al meglio questa stagione, poi ricaricheremo le batterie per riprovarci l'anno prossimo, dico ai tifosi che faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli nella prossima stagione".

Lobotka avverte il Torino: "Vogliamo blindare il terzo posto"

"Spalletti è un tecnico molto importante per me mi ha dato l'opportunità di giocare, ha creduto in me e per un calciatore avere la fiducia dell'allenatore è molto importante. Ora sono un altro giocatore". Ringraziamento per il tencico toscano da parte di Lobotka che poi concede una battuta sul suo connazionale Marek Hamsik, vincitore del titolo nazionale in Turchia con il Trabzonspor: "L'ho sentito e sono molto contento per lui. A Napoli non era riuscito a vincere il campionato, era arrivato solo secondo o terzo, ma ci aveva provato. Per questo sono ancora più contento per lui e per il trionfo in Turchia".