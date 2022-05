Napoli, i tifosi contro Spalletti: striscione fuori lo stadio

NAPOLI - I tifosi del Napoli contro Luciano Spalletti. I sostenitori azzurri hanno infatti affisso all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona uno striscione: "Spalletti, la Panda te la restituiamo... bast' ca te ne vaje!". Il messaggio non rappresenta tutta la tifoseria del Napoli ma evidenzia come l'uscita di scena dalla corsa scudetto, con i risultati deludenti contro Fiorentina e Roma e l'assurdo ko di Empoli, abbia lasciato il segno nell'ambiente azzurro. Ai tifosi napoletani non sembra bastare la qualificazione in Champions League: nello striscione contro il tecnico toscano emerge infatti una certa insofferenza.