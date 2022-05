Insigne, commosso addio al Napoli: "Sempre nel mio cuore"

NAPOLI - Emozioni, lacrime, brividi. Tutto questo a segnare una giornata in cui tutti gli occhi e i cuori dello stadio 'Diego Armando Maradona' sono rivolti a Lorenzo Insigne. "Grazie a tutti voi, grazie alla città nella quale ho gioito, sofferto e anche litigato qualche volta. Ma lo abbiamo fatto sempre insieme - ha detto in un breve discorso il capitano del Napoli prima del match contro il Genoa, il suo ultimo con la maglia azzurra davanti a 50mila tifosi partenopei -. Ogni addio lascia un po' d'amaro in bocca e so che mi mancherete. Ma i momenti indimenticabili che ho vissuto con voi li porterò per sempre con me".