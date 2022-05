Insigne, l'addio al Napoli: "La società ha fatto una scelta, io la mia"

NAPOLI - "Ringrazio tutti i tifosi che oggi sono venuti allo stadio ad incitarmi, non li dimenticherò mai. Per me, da napoletano, è una gioia immensa, indescrivibile". Visibilmente commosso, Lorenzo Insigne interviene ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Genoa, ultimo match giocato al Maradona dal capitano degli azzurri: "Come ho detto pochi giorni fa, Napoli è casa mia. Appena avrò tempo la prima cosa che farò sarà tornare qua. Sono tantissimi i ricordi che porto nel cuore, però io non voglio ricordarne solo alcuni, ma tutti i dieci anni che ho trascorso qua. Come avevo scritto nella lettera, ci sono stati momenti belli ed altri meno, però siamo stati sempre uniti insieme ai tifosi e quella è la cosa più importante. Perché in questi anni ho rifiutato tutte le offerte? È troppo forte l'amore per questa città e questa maglia, ma arrivano dei momenti in cui bisogna fare delle scelte. Purtroppo abbiamo fatto questa scelta insieme alla società e per me non ci sono problemi, sono contento sia io che loro. Io ho dato tutto per questa maglia in questi dieci anni, non ho rimpianti e spero che anche i tifosi la pensino come me. Io oggi oltre a dire grazie a tutta questa gente non posso fare, perché hanno davvero dimostrato l'affetto nei miei confronti e lo porterò per sempre dentro", prosegue Insigne con la voce rotta dal pianto.