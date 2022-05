Napoli, parla Giuntoli: "Rivoluzione? La squadra sarà competitiva"

NAPOLI - "Dobbiamo provare a vincere anche oggi, perché vincere aiuta a vincere e dobbiamo fare il nostro meglio anche per i nostri tifosi". Lo ha detto a 'Dazn' il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, poco prima dell'ultimo match di campionato contro lo Spezia. Sulla scelta per questa partita di Ghoulam capitano ha spiegato: "È una forma di ringraziamento, lo merita, dopo sette anni con noi sono molto triste che vada via". "Per il prossimo anno - ha aggiunto - ci dobbiamo aspettare una squadra competitiva, come è stata sempre negli ultimi anni. Rivoluzione? Non lo so, è prematuro, dovremo incontrarci con i ragazzi e le loro agenzie e decidere il da farsi".