Napoli, De Laurentiis: "Stadio nuovo? Serve la certezza di chi lo frequenta"

NAPOLI - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare del tema stadio in città. In occasione della manifestazione per i 130 anni de "Il Mattino" il numero uno dei partenopei ha dichiarato sul tema stadio: "È chiaro che se io non ho la certezza di chi frequenterebbe il mio stadio, ma perché dovrei investire 200-300 milioni di euro nella costruzione di una struttura da vivere sette giorni su sette?". De Laurentiis ha ricordato che in passato aveva presentato un progetto per un nuovo stadio, realizzato dall'architetto che ha firmato lo Juventus Stadium, con anche una frecciata: "Era un progetto da circa 40mila posti ma il populista de Magistris non lo prese nemmeno in esame perché voleva uno stadio da 55mila posti nonostante gli avessi presentato un'analisi per cui in media la presenza negli stadi è di 34mila".