Multiproprietà, la Figc respinge il ricorso di De Laurentiis

Seconda bocciatura per Aurelio e Luigi De Laurentiis , con la Corte Federale d'Appello della Figc a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, che ha respinto il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale contro le nuove norme federali sulle multiproprietà . Questo verdetto conferma dunque la decisione del primo grado. Dopo le motivazioni della Corte, che verranno depositate entro il 25 giugno, i De Laurentiis potranno presentare un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni . Poi si potranno rivolgere alla giustizia amministrativa con Tar e Consiglio di Stato. Senza un giudizio favorevole uno dei due club, Napoli o Bari , dovrà essere ceduto entro il 30 giugno 2024, termine ultimo per la risoluzione del conflitto.

Respinto il ricorso sulle multiproprietà

Lo scorso 4 maggio il Tribunale Federale Nazionale aveva già rigettato il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF. Quest'ultimo vieta le partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado, obbligando i soggetti che si trovano in questa condizione a porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della stagione sportiva 2024/2025.