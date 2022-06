Spalletti 'avvisa' il Napoli: "Sarà difficile riconquistare la Champions"

TORINO - "Non sarà facile rientrare nelle prime quattro e qualificarsi alla Champions League". A parlare è Luciano Spalletti, tecnico del Napoli intervistato da Sky Sport durante la festa da lui organizzata in Toscana per ricordare il fratello scomparso tre anni fa. "Quando alleno una squadra i miei calciatori sono tutto - ha detto l'allenatore azzurro -. Quello che può fare la differenza quest'anno è che sono in una città che ha una passione infinita per questi colori e bisogna stare al gioco, prendersi le responsabilità che vuole la piazza, che merita una squadra di alto livello come il Napoli. Abbiamo tutti delle aspettative e mi attendo, come l'anno precedente, di fare un bel calcio".